Аршавин оценил шансы «Спартака» на чемпионство и высказался о Барко

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о турнирных перспективах московского «Спартака» и роли аргентинского легионера Эсекьеля Барко в команде. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперт выразил уверенность в высоких амбициях красно-белых в текущем розыгрыше чемпионата.

«Казалось — и кажется до сих пор, — что "Спартак" будет одним из претендентов на чемпионство в этом сезоне и способен навязать борьбу и "Зениту", и "Краснодару"», — отметил Аршавин.

По его словам, отсутствие Барко в составе негативно сказалось на результате последнего матча, что позволило «Динамо» полностью завладеть инициативой на поле. Комментируя слухи о том, что невыход футболиста на поле связан с агентскими интригами на фоне неопределенности с продлением контракта, экс-игрок «Зенита» сослался на мнение известного футбольного эксперта Тимура Гурцкая.

«Тимур Гурцкая сказал, что нет агентских игр, просто какая-то инфекция. Я Тимуру верю», — резюмировал Аршавин.

В ближайший воскресный тур Российской Премьер-Лиги «Спартак», занимающий четвертую строчку в турнирной таблице, примет на своем поле «Ростов», который располагается на 11-й позиции.

Отмечается, что на текущей неделе Аршавин принял участие в традиционном трофи-туре Кубка России, организованном Российским футбольным союзом. В рамках поездки по знаковым местам Республики Адыгея экс-капитан национальной команды вместе с бывшим вратарем Александром Филимоновым и нападающим Ари совершил сплав на рафте по горной реке Белой в районе Гранитного ущелья.

Ранее стало известно, что российский полузащитник Александр Головин планирует остаться в «Монако» как минимум до зимы, несмотря на предложение «Спартака».