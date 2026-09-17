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Четырёхкратный чемпион Швеции по хоккею Ханс Твиллинг умер в 98 лет

ХК «Юргорден»
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

В возрасте 98 лет умер шведский футболист и хоккеист Ханс Твиллинг. Об этом сообщается на сайте спортивного клуба «Юргорден».

«Мы скорбим о кончине Ханса Твиллинга, но в то же время вспоминаем его с теплотой, гордостью и благодарностью за его заслуги перед "Юргорденом"», — гласит сообщение клуба.

Ханс Твиллинг родился 15 июля 1928 года и наиболее известен как хоккеист. На протяжении всей спортивной карьеры он выступал за «Юргорден» вместе со своим братом-близнецом Стигом, который умер в 1989 году.

В составе «Юргордена» Ханс четыре раза становился чемпионом Швеции по хоккею, а также один раз выиграл национальный футбольный турнир.

Вместе с национальной командой Швеции Ханс завоевал бронзу на Олимпийских играх 1952 года, выиграл золото ЧМ в 1953-м, а также становился бронзовым и серебряным призёром мирового первенства.
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