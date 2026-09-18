Зоопсихолог Капустина назвала возможные признаки депрессии у кошек

Домашняя кошка, которая постоянно прячется и отказывается от еды, может страдать от депрессии. Об этом NEWS.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

Специалист отметила, что к симптомам психологического расстройства также относятся потеря интереса к играм и нежелание общаться с хозяевами. Однако перед постановкой такого диагноза необходимо обязательно исключить наличие физических заболеваний у питомца.

Капустина отметила, что для помощи животному важно выявить причину стресса, которой может стать переезд, появление нового члена семьи или нехватка внимания. Для коррекции поведения лучше обратиться к профильному специалисту.

При этом эксперт успокоила владельцев, чьи питомцы прячутся, но сохраняют хороший аппетит и интерес к игрушкам. В подобной ситуации поводов для беспокойства нет.

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