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Журналист Ассанж объявил о возвращении в публичное поле

Simone Comi / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Автралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил о своем возвращении в публичное поле.

«Я вернулся», — написал Джулиан Ассанж в соцсети Х*.

До этого момента последнее сообщение на его странице датировалось 28 июня 2024 года.

Отметим, в июне 2024 года Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы строгого режима «Белмарш», где он находился, пока рассматривалось дело об экстрадиции в США. В Штатах журналисту предъявили 18 уголовных обвинений. Ему грозило до 175 лет лишения свободы.

В рамках сделки с прокуратурой США Джулиан Ассанж признал себя виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. Его приговорили к пяти годам заключения, которые он уже отбыл в тюрьме.

* Заблокрована в России по требованию Генпрокуратуры.
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