Жители британской деревни хотят попросить Трампа о присоединении к США

Жители деревни Пиддингтон в английском графстве Оксфордшир задумались об обращении к президенту США Дональду Трампу с просьбой о присоединении к Соединенным Штатам. Об этом изданию Newsweek сообщил председатель приходского совета деревни Тим Макнелли.

По его словам, официальное обращение к американскому лидеру могут направить в случае реализации планов по размещению 1250 беженцев на окраине Пиддингтона.

Член приходского совета Майкл Никсон заявил, что жители деревни уже получили значительную поддержку со стороны граждан США.

Представители Пиддингтона пока не проводили переговоров с властями США.

Как пишет Newsweek, лагерь для беженцев планируют разместить на территории бывшей военной базы недалеко от деревни. Подобные объекты уже действуют в графствах Сассекс и Эссекс.

На прошлой неделе сообщалось, что жители Пиддингтона провели символический референдум по вопросу выхода деревни из состава Великобритании.