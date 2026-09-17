Женщина нашла себе донора почки после объявления в соцсетях

В Великобритании незнакомый мужчина увидел в социальной сети просьбу женщины о донорской почке и согласился помочь. Об этом сообщает «Би-би-си».

У Карен Дэйви была диагностирована почечная недостаточность. Ей не удалось найти подходящего донора среди близких и знакомых. Тогда она разместила в интернете сообщение, в котором честно призналась, что главный её страх — оставить четверых детей без матери.

Этот пост случайно заметил 60-летний Гэри Саммерфилд. Раньше он не был знаком с Карен. Мужчина решил пройти медицинское обследование и выяснилось, что он полностью подходит на роль донора.

«Я подумал, что этой женщине одна моя почка нужна больше, чем мне нужны две», — поделился Гэри своими мыслями.

В Университетской больнице Уэльса, расположенной в Кардиффе, хирурги провели операцию по пересадке органа, которая длилась шесть часов. Для Карен это уже вторая серьёзная трансплантация в жизни. Около 10 лет назад ей пересадили сердце — тогда она перенесла инфаркт в возрасте 31 года.

Позже лекарства, которые были необходимы для поддержания работы пересаженного сердца, привели к тому, что начались проблемы с почками. После недавней операции женщина призналась, что теперь её самочувствие значительно улучшилось — она ощущает себя «в сто раз лучше».