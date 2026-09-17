Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
70

Женщина нашла себе донора почки после объявления в соцсетях

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

В Великобритании незнакомый мужчина увидел в социальной сети просьбу женщины о донорской почке и согласился помочь. Об этом сообщает «Би-би-си».

У Карен Дэйви была диагностирована почечная недостаточность. Ей не удалось найти подходящего донора среди близких и знакомых. Тогда она разместила в интернете сообщение, в котором честно призналась, что главный её страх — оставить четверых детей без матери.

Этот пост случайно заметил 60-летний Гэри Саммерфилд. Раньше он не был знаком с Карен. Мужчина решил пройти медицинское обследование и выяснилось, что он полностью подходит на роль донора.

«Я подумал, что этой женщине одна моя почка нужна больше, чем мне нужны две», — поделился Гэри своими мыслями.

В Университетской больнице Уэльса, расположенной в Кардиффе, хирурги провели операцию по пересадке органа, которая длилась шесть часов. Для Карен это уже вторая серьёзная трансплантация в жизни. Около 10 лет назад ей пересадили сердце — тогда она перенесла инфаркт в возрасте 31 года.

Позже лекарства, которые были необходимы для поддержания работы пересаженного сердца, привели к тому, что начались проблемы с почками. После недавней операции женщина призналась, что теперь её самочувствие значительно улучшилось — она ощущает себя «в сто раз лучше».
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществодонорствосоциальные сети
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть