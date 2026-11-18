Жених блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) аргентинский танцор Луис Сквиччиарини опроверг данные о том, что его невеста улетела в Китай на лечение. Об этом он рассказал в беседе со «СтарХитом».

По словам 38-летнего танцора, в настоящее время женщина остается дома.

«Информация о вылете неверная. Мы все еще в Москве», — заявил Сквиччиарини.

Валерию Чекалину, у которой в начале этого года врачи обнаружили рак желудка, 14 ноября освободил от наказания президент России Владимир Путин. Помилование коснулось дела о незаконном выводе в ОАЭ свыше 250 млн рублей.

Ранее Лерчек рассказала, сколько времени она проведет в Китае для лечения от рака.