Производство на четырёх заводах Audi и BMW в Баварии приостановят 20 ноября из-за суточной забастовки, сообщает KP.RU со ссылкой на Bloomberg и профсоюз IG Metall.

Акция затронет главный завод Audi в Ингольштадте и предприятия BMW в Мюнхене, Дингольфинге и Ландсхуте. К забастовке также присоединятся сотрудники Robert Bosch и ZF Friedrichshafen.

Профсоюз требует повысить зарплаты на 5%, увеличить выплаты ученикам и предоставить гарантии сохранения рабочих мест и инвестиций в Германии. Суточные забастовки в рамках тарифных переговоров IG Metall организует впервые с 2018 года.

Работодатели предлагают заморозить базовые оклады на 20 месяцев, а затем увеличить их на 1,3%. Свою позицию они объясняют слабым спросом, высокими издержками и усилением международной конкуренции.