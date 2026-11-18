Развод не обязывает женщину, которая взяла фамилию мужа, менять ее после расторжения брака. Об этом рассказала «Российской газете» юрист Евгения Данилова.

По ее словам, прекращение брака не требует отказа от фамилии, полученной во время него. Данилова подчеркнула, что фамилия не является имуществом, которое можно забрать обратно. Она относится к имени человека, и решение о ее изменении принимает тот, кто эту фамилию носит.

Это правило одинаково действует для мужчин и женщин. Если мужчина взял в браке фамилию супруги, он также вправе оставить ее после развода.

Причин для сохранения фамилии может быть несколько. Среди них уже замененные документы, общие дети и желание носить с ними одну фамилию. Профессиональная деятельность, клиенты, репутация или бизнес также могут делать смену неудобной.