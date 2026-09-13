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Юрист Лаврентьев объяснил, когда за коляску в подъезде грозит штраф

Изображение сгенерировано Gemini
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Оставленная в подъезде коляска, велосипед или мебель могут стать основанием для штрафа, если они мешают эвакуации, перекрывают проход или доступ к противопожарному оборудованию, рассказал интернет-изданию Regions юрист Андрей Лаврентьев.

Само по себе нахождение велосипеда или коляски возле квартиры нарушением автоматически не считается. Проблемы возникают, если вещи сужают путь эвакуации, мешают открыть дверь или затрудняют доступ к инженерному и пожарному оборудованию.

На лестничных клетках также запрещено устраивать кладовые и хранить горючие материалы под маршами и площадками. Согласие соседей при этом не отменяет требований пожарной безопасности.

За нарушение этих требований гражданину может грозить предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Для должностных лиц сумма может достигать 30 тыс., для индивидуальных предпринимателей 60 тыс., а для юридических лиц 400 тыс. рублей.

Лаврентьев посоветовал хранить велосипеды, коляски и сезонные вещи в квартире либо в специально оборудованных помещениях. Если вещи соседей загромождают проход, сначала можно обратиться в управляющую организацию, а при нарушениях пожарной безопасности также в органы государственного пожарного надзора.
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