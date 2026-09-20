У популярного стримера Влада Куертова нашли рак

Известный российский стример Влад Куертов сообщил, что столкнулся с онкологическим заболеванием. Об этом он написал в своём Тelegram-канале.



«В начале лета у меня обнаружили рак щитовидной железы, 2-я стадия с проникновением метастазов в лимфу. <...> Всё закончилось чуть больше месяца назад. В целом перенёс лечение легко, сейчас отлично себя чувствую», — написал Куертов.



Как рассказал стример, почти всё лето он провёл на лечении, перенёс две операции и радиойодтерапию. Теперь его организм привыкает к новому гормону, который необходимо принимать до конца жизни.



Куертов предостерёг свою аудиторию от халатного отношения к здоровью и посоветовал проводить регулярные чекапы.



Влад Куертов является основателем проекта Majestic RP — крупнейшего сервера для мультиплеера GTA V. Также стример входит в объединение «Хазяева», в котором состоят инфлюенсеры Кореш, Парадеевич, Frame Tamer и другие.