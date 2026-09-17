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В Японии остановят третий реактор АЭС «Михама»

pixabay.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Японскую атомную электростанцию «Михама» в префектуре Фукуи планируют повторно остановить из-за обнаружения капель воды на одном из трубопроводов. Об этом сообщила компания-оператор Kansai Electric Power.

Добавляется, что энергоблок будет остановлен специалистами в ручном режиме. Протечку в виде капель воды обнаружили около воздухоотводного клапана на трубопроводе, который отвечает за генерацию пара.

По данным коммунальных служб префектуры, в атмосфере и окружающей среде не было обнаружено аномального уровня радиации. Радиационный фон вокруг АЭС остаётся в норме.

Напомним, в августе 2026 года венгерская АЭС «Пакш» остановила работу одного из энергоблоков впервые за 44 года эксплуатации.
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Обществоостановка реактораАЭСЯпония
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