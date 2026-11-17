В Ульяновске суд вынес решение по делу организованной банды, в состав которой входили четверо человек, занимавшиеся похищением людей, разбоем, вымогательством и кражами. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Как установило следствие, банда была создана в период с мая по сентябрь 2024 года, и ее организовал человек, обладающий авторитетом в криминальной среде. Участники группы незаконно приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы и начали промышлять, совершив серию тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в сентябре 2024-го они вломились в квартиру, где находились пятеро несовершеннолетних. Угрожая расправой, злоумышленники забрали у своих жертв 49 тыс. рублей.

В октябре того же года члены группы похитили двух несовершеннолетних и, применяя насилие, потребовали от каждого из них по 50 тыс. рублей. Чтобы пострадавшие не обращались в полицию, им пригрозили физической расправой.

Еще один инцидент произошел в одном из парков Ульяновска в июне 2025 года. Фигуранты, угрожая огнестрельным оружием, битой и арматурой, потребовали от группы людей, чтобы каждый из них выплачивал им по 100 тыс. рублей ежемесячно. Потерпевшие попытались скрыться, и злоумышленники открыли стрельбу в их сторону, после чего сбежали сами.

В этот же месяц участники группы напали и избили двух граждан, применяя при этом молоток и арматуру. Пострадавшие попытались убежать, началась погоня, и фигуранты во время преследования подстрелили одного из мужчин. В результате этого инцидента госпитализация потребовалась обоим пострадавшим.

На счету злоумышленников также есть кража: в июне 2025-го главарь банды похитил имущество из припаркованной машины.

Благодаря совместной работе региональных управлений СК и МВД России деятельность банды была пресечена. Всех ее членов суд признал виновными, организатор получил 16 лет колонии строгого режима с ограничением на два года, а остальные участники отправятся за решетку на сроки от 9 до 12 лет.