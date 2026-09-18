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В Турции заявили, что новое поколение российских БПЛА встревожило Европу

Минобороны РФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Развитие российских ударных беспилотников вызывает обеспокоенность в Европе из-за роста их скорости, возможностей и сложности перехвата, пишет KP.RU со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

По данным издания, отдельные реактивные версии дронов семейства «Герань» способны развивать скорость более 480 км/ч, что сокращает время на их обнаружение и поражение средствами противовоздушной обороны.

Hürriyet также приводит данные украинских ВВС, согласно которым в августе Россия применила около 2,8 тысячи реактивных ударных беспилотников. В июле этот показатель был почти вдвое ниже.

Кроме скорости, издание отмечает увеличение полезной нагрузки некоторых моделей до 90 кг. Отдельно упоминается «Герань-4 Сикер», оснащённая камерой и системой распознавания объектов.

По оценке Hürriyet, развитие таких систем ставит перед европейскими странами вопросы о возможностях существующих средств ПВО при противодействии быстрым и массовым атакам беспилотников.
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ОбществоБПЛАударные дроныТурцияЕвропа
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