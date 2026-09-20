В США доставили 18 арестованных по делу об убийстве президента Гаити Моиза

Гаитянские правоохранительные органы передали США 18 человек, арестованных в рамках расследования уголовного дела об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году, фигурантов расследования уже экстрадировали на американскую территорию для проведения суда, сообщил прокурор по Южному округу штата Флорида Рединг Киньонес.

Политик был смертельно ранен в своей резиденции в июле 2021 года. Также пострадала супруга Моиза, которая проходила лечение в больнице Майами. В рамках расследования на Гаити были задержаны более 40 человек, включая 18 граждан Колумбии и пять американцев. Также среди фигурантов дела оказались несколько полицейских, два охранника, врач и пастор Эммануэль Санон, которого считают вероятным вдохновителем этого нападения.

«Сегодня наступает следующая важная фаза в нашей погоне за ответственностью за убийство президента Жовенеля Моиза. Наша работа не закончилась на людях, которые планировали и совершили это убийство... Пять лет спустя мы все еще привлекаем обвиняемых к американским судам, и мы еще не закончили», — сказано в заявлении, опубликованном на странице прокурора в социальной сети Х*.

Киньонес уточнил, что суд над экстрадированными пройдёт во Флориде. Всего обвиняемыми по этому делу проходят 30 человек.

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