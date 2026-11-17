Продажа вейпов и жидкостей к ним будет запрещена в Ростовской области — депутаты регионального законодательного собрания приняли соответствующий закон, сообщил председатель областного парламента Александр Ищенко.

Он отметил, что известны сотни случаев, когда вейпы оказывали негативное влияние на здоровье, в том числе и с летальным исходом, поэтому новый областной закон, по его мнению, полностью оправдан.

Запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним вступит в силу 1 марта 2027 года и продлится до 1 марта 2032-го.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам с 1 марта 2027 года вводить временные запреты на продажу указанных товаров.