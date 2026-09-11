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В Приморье запретили ввоз почти тонны заражённого перца из Китая

istockphoto.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Партию из 940 кг свежего зелёного перца из Китая запретили ввозить в Приморье после обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов томата, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Заражённый перец входил в партию овощей общим весом 5,7 тонны, которую проверили 9 сентября на фитосанитарном посту «Пограничный». Вместе с ним ввозили морковь, пекинскую капусту и репчатый лук.

Специалисты исследовали образцы каждого вида продукции, однако карантинный вирус подтвердили только в зелёном перце. Его ввоз запретили, а всю заражённую часть партии уничтожат по решению собственника.

С начала 2026 года в Приморье выявили 17 случаев заражения сладкого и острого перца и томатов из Китая этим вирусом. Общий вес уничтоженной продукции составил 5,8 тонны.
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ОбществоперецтоматКитайПриморье
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