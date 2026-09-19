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В Приморье врачи спасли младенца с экстремально низкой массой тела

freepik
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Во Владивостоке врачи роддома № 3 спасли младенца, который весил 830 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. 

Малыш родился на 26-й неделе беременности из-за «преждевременного излития околоплодных вод». Матери сделали экстренное кесарево сечение. Новорожденного перевели в реанимацию. В течение первой недели за ребенком наблюдали круглосуточно. Для поддержки дыхания его подключили к современному аппарату ИВЛ. 

Когда состояние малыша удалось стабилизировать, его перевели в специализированное медицинское учреждение. За месяц и две недели младенец стал весить 1460 граммов.

«Наш сын растет и крепнет. У него появились пухлые щечки и улыбка, а также характер, который можно назвать хулиганским», – рассказала о состоянии малыша его мать.

Она поблагодарила врачей за спасение ребенка. Младенец находится под наблюдением медиков и продолжает набирать вес.

Ранее сообщалось, что трехмесячный ребенок неожиданно умер во время отдыха в палатке.
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ОбществоВладивостокмладенец
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