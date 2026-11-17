В мусорном контейнере нашли труп лошади, которая на скачках заработала более миллиона долларов.

Инцидент произошел в австралийском Сиднее. Пятилетний скакун за свою карьеру успел одержать восемь побед и принести на призовых более 1,4 млн австралийских долларов. В последний раз он участвовал в турнире 3 ноября — выступал на престижных скачках Melbourne Cup, где занял восьмое место.

Спустя почти две недели у животного внезапно начались колики, и лошадь доставили в ветклинику. Врачи приступили к экстренной операции, но в процессе поняли, что шансов нет, и приняли решение об эвтаназии.

Через некоторое время тело скакуна было обнаружено в мусорном контейнере — его нашел рабочий мусорного полигона, который сделал фото с мертвым животным и выложил его в соцсеть. В связи с этим снимком разгорелся скандал, и позже выяснилось, что подрядчик ветклиники, который должен обеспечивать утилизацию туш, поместил труп скакуна в контейнер, чтобы сделать это позже.

Ветклиника извинилась перед общественностью за произошедшее и разорвала сотрудничество с подрядчиком.