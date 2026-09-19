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В Минобороны РФ рассказали, зачем Киев ввел в бой нацформирования

Наталья Селиверстова / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В стремлении продемонстрировать своим западным покровителям мнимые достижения украинских Вооруженных сил в противостоянии с российскими войсками, киевское руководство задействовало в полосе ответственности группировки «Запад» радикальные националистические отряды, входящие в состав 3-й штурмовой бригады. Данную информацию озвучили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточняется, именно на участке, который контролируют подразделения группировки «Запад», украинское командование решило бросить в бой наиболее подготовленные свои части и националистические батальоны, сформированные на базе упомянутой 3-й штурмовой бригады ВСУ.

«Киевский режим ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя», - говорится в сообщении.

Однако на самом деле небольшие штурмовые группы ВСУ несут серьезные потери в живой силе и технике, а их попытки проводить вылазки в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения заканчиваются провалом. Бойцы группировки «Запад» успешно пресекают подобные действия противника, нанося ему эффективное огневое поражение по заранее выявленным целям.

В настоящий момент подразделения «Запада» ведут активные наступательные действия, направленные на освобождение населенных пунктов Крымки, Студенок и Червоный Оскол. Параллельно с этим в городах Святогорск и Красный Лиман проводятся операции по зачистке жилых районов от оставшихся там отдельных групп боевиков, которые пытаются вести скрытую диверсионную деятельность.
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