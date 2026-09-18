В Кемерове устроили катания на машине из «Операции „Ы“»: новости России

В Кемерове в районе школы №7 устроили катания на раритетном автомобиле, пишет Сибдепо со ссылкой на администрацию города.

«Любитель ретротехники Олег Никоноров устроил для детей бесплатные катания на редком автомобиле СМЗ-С-3А. Именно на такой машине 1961 года выпуска в комедии „Операция „Ы“ и другие приключения Шурика“ разъезжали знаменитые Трус, Балбес и Бывалый», — говорится в публикации.

Омечается, что в том же районе также разместили мотоцикл «Урал» времен Великой Отечественной войны и первую советскую мотоколяску для людей с ограниченными возможностями здоровья 1945 года выпуска.

В Нижнем Новгороде 40 человек эвакуировали из здания из-за пожара

В Нижнем Новгороде произошел пожар в квартире жилого дома, из здания эвакуировали 40 человек, передает ИА «Время Н».

Инцидент произошел в Сормовском районе города. Из здания эвакуировали 40 человек, в том числе 15 детей. Никто не пострадал. По данным МЧС региона, очаг возгорания находился в одной из комнат — загорелся стул.

Путин дал старт работе нового аэровокзального комплекса аэропорта Барнаула

Владимир Путин дал старт работе нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова, сообщает amic.ru.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, новый аэровокзал будет способствовать созданию рабочих мест, росту туристической привлекательности региона и укреплению деловых связей. Он также назвал открытие комплекса историческим моментом для края.

Легковые такси и микроавтобусы хотят запустить в отдаленные села Новгородской области

Новгородская область выступила с инициативой запустить для жителей отдаленных населенных пунктов легковой транспорт и микроавтобусы, пишет АБН24.

«Инициатива предусматривает использование легкового транспорта и микроавтобусов там, где эксплуатация автобусных маршрутов экономически нецелесообразна или технически невозможна», — сказано в публикации.

Как отмечается, в 2027 году Новгородская область может войти в число пилотных регионов по реализации соответствующего проекта.

В Минлесхозе опровергли данные о появлении медведя в одном из самых грибных мест Нижегородской области

В Минлесхозе Нижегородской области опровергли данные о появлении медведя в районе поселка Фролищи, сообщили NewsNN в ведомстве.

По данным издания, специалисты отправлись на место и обследовали территорию. Однако они не обнаружили следы пребывания медведя у населенного пункта.

«В Минлесхозе также уточнили, что бурый медведь не обитает на территории Володарского округа, и его численность там официально не зарегистрирована», — отмечается в материале.