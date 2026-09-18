В Казанский зоопарк доставили восемь жирафов из Намибии

Восемь жирафов прибыли в Казанский зооботсад из Намибии, впервые за 19 лет этих животных доставили в Россию самолётом, сообщает KP.RU со ссылкой на мэрию города.

Уточняется, что животные благополучно перенесли перелёт и сейчас находятся под наблюдением специалистов в жирафятнике.

Жители Казани смогут увидеть африканских жирафов впервые за много лет, поскольку в местном зоопарке их не было со времён СССР.

Известно, что в новую группу вошли пять самок и три самца. Такое соотношение сформировали для дальнейшего разведения животных.