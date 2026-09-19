В Гааге сотни людей вышли на демонстрацию ультраправых

В Гааге в субботу несколько сотен человек вышли на демонстрацию ультраправых, пишет газета Algemeen Dagblad.

Участники протестов собрались в парке Маливелд. Акция организована ровно через год после состоявшейся в Гааге демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов. Демонстранты развернули баннер с надписью White Lives Matter («Жизни белых имеют значение») и принесли «флаги принца» - спорный ультраправый символ.

На месте проведения акции присутствует большое количество полицейских.

Ранее акции протеста прошли в Германии после неоднозначных слов Мерца о миграции.