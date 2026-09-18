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В Египте археологи обнаружили гробницу знатного коня возрастом 3 тыс. лет

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Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Археологи в Египте раскопали гробницу молодого жеребца, который удостоился почетного погребения более трех тысяч лет назад. Об этом сообщает CBS News, передает «Лента.ру».

Предварительные исследования показали, что животное принадлежало к средней по размеру породе, отличавшейся скоростью и ловкостью. Его, вероятно, использовали в военных целях для боевых колесниц в эпоху Нового царства.

Уникальное захоронение было найдено на территории комплекса Телль-эль-Абкайн в провинции Бухейра, который основали для защиты от нападений ливийских племен. Рядом с могилой исследователи обнаружили цилиндрические фрагменты алебастра и известняка, предположительно являвшиеся частью конской упряжи, а также стелу с изображением связанного пленника ливийского происхождения.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Хишам эль-Лейси подчеркнул, что найденные религиозные амулеты и керамическая посуда отражают точное городское планирование и организованную систему управления ресурсами внутри древней крепости.

Ранее в Перу обнаружили нетронутую элитную гробницу, которой более 600 лет.
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