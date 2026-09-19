В Британии рассказали о миллисекунде, приведшей к массовой отмене рейсов

По предварительным данным отчёта британской Национальной службы управления воздушным движением (NATS), причиной массового сбоя в авиасообщении Великобритании в начале сентября мог стать кратковременный сбой программного обеспечения, длившийся всего одну миллисекунду. Из-за этого инцидента тогда было отменено либо перенесено более двух тысяч рейсов.

Событие произошло 8 сентября. Неполадка в работе Национальной системы управления воздушным пространством (NAS), которая отвечает за организацию авиаперелётов на территории страны, привела к тому, что свыше двух тысяч рейсов были отменены, задержаны или отправлены по измененным маршрутам.

Согласно промежуточным итогам расследования, система перестала обрабатывать ручной запрос на выдачу кода воздушного судна, так как получила уведомление о более срочной операции. После этого обработка запроса не была корректно возобновлена, что вызвало повреждение выходных параметров и сказалось на ряде последующих обновлений полётных данных. В NATS отметили, что весь этот сбой произошёл буквально за миллисекунду.

Проблема затронула исключительно рейсы, которые обслуживал лондонский центр управления воздушным движением, однако из-за необходимости перезагрузки системы NAS и повторной загрузки полётных данных ограничения пришлось ввести во всех аэропортах Великобритании. Сами ограничения продлились лишь шесть часов, но для полного устранения последствий потребовалось два дня.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники, знакомые с первыми результатами проверок на объектах NATS, сообщила, что причиной неполадок могли стать ошибки в полётном плане военного самолёта. Однако сама компания опровергла версию о том, что сбой был спровоцирован действиями военных.