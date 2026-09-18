Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
1602

Умерла журналистка Наташа Рей, начавшая расследование о поле жены Макрона

Коллаж АиФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В пятницу стало известно о смерти журналистки Наташи Рей, начавшей расследование о половой принадлежности жены французского  резидента Эммануэля Макрона Брижит.

Согласно сведениям журналиста Ксавье Пуссара, причиной ухода из жизни Рей стало онкозаболевание.

«С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», — написал Пуссар в соцсети X*.

По его словам, журналистка будет похоронена кладбище Сен-Палле.

Напомним, на днях стало известно, что Наташа Рей, утверждавшая, что первая леди Франции родилась мужчиной, которого назвали Жан-Мишелем, выиграла судебное разбирательство в Апелляционном суде Парижа по делу о клевете против Брижит Макрон.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществосмерть журналистаНаташа Рей
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть