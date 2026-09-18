Умерла журналистка Наташа Рей, начавшая расследование о поле жены Макрона

В пятницу стало известно о смерти журналистки Наташи Рей, начавшей расследование о половой принадлежности жены французского резидента Эммануэля Макрона Брижит.

Согласно сведениям журналиста Ксавье Пуссара, причиной ухода из жизни Рей стало онкозаболевание.

«С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», — написал Пуссар в соцсети X*.

По его словам, журналистка будет похоронена кладбище Сен-Палле.

Напомним, на днях стало известно, что Наташа Рей, утверждавшая, что первая леди Франции родилась мужчиной, которого назвали Жан-Мишелем, выиграла судебное разбирательство в Апелляционном суде Парижа по делу о клевете против Брижит Макрон.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры