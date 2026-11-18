В ночь на вторник российская армия нанесла серию ударов по территории Украины. По данным военных каналов, прилёты баллистических ракет были зафиксированы в Черкасской области, Харькове, Запорожье и Днепре, взрывы также звучали в Киеве.

Министерство обороны РФ официально подтвердило, что целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности, а также объекты транспортной инфраструктуры. Помимо этого, под удар попали объекты энергетики, портовая инфраструктура и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

Комментируя ситуацию, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном интервью aif.ru подчеркнул, что российская армия в последнее время сосредоточилась на уничтожении средств, используемых для террористических атак.

«Наша разведка активно выявляет склады и линии сборки, стартовые столы, откуда запускают БПЛА», — заявил генерал.

Он добавил, что удары также наносятся по пунктам принятия решений ВСУ.

«Основное внимание уделяется уничтожению беспилотников и энергообъектов, которые подпитывают линии сборки в том числе», — подчеркнул Липовой.

По его словам, Россия увеличивает число ударов по военным целям, в том числе в Киеве, в ответ на действия украинской стороны.

«Удары усиливаются по Киеву, это безусловно. Если мы посмотрим за последнюю неделю, то число ударов увеличивается почти каждые сутки по мере выявления военных целей», — отметил генерал, добавив, что все удары ВС РФ достигают своих целей.

Отдельное внимание, по словам Липового, уделяется центрам обучения украинских военных с участием иностранных инструкторов.

«Наша армия поражает учебные центры, которые обучают ВСУ проведению террористических операций. Уже подтверждено, что в этих центрах большое количество иностранцев, особенно из Франции, которые приехали под видом подсобных рабочих и сейчас напрямую занимаются обучением ВСУ, управлением средствами для атак РФ», — подчеркнул генерал.