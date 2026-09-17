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Украинцы возмутились наличием брони у друзей Зеленского из «Квартала 95»

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Aleksander Lyskin / www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Люди на Украине недовольны, что у студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский, есть бронь от мобилизации. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

В Киеве сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский. На складе хранились декорации и костюмы, которыми труппа пользовалась на концертах и съемках шоу, фильмов и сериалов на протяжении двадцати лет.

«Этот пожар подсветил такую тему. Многие не знали, что "Квартал 95" имеет бронь. То есть, считается значимым предприятием. Это цирк для украинского народа. Бронь дали всяким Кошевым и прочим. "Квартал 95" дотации получает на всякие проекты. То есть, Зеленский "друганов" своих не забывает. А люди обсуждают в контексте того, а где все его друзья, почему не на передовой. А, так у них бронь...» — сказал Олейник.

Он также выразил мнение, что Зеленский вряд ли бы рискнул размещать боеприпасы непосредственно на складе студии «Квартал 95», чтобы по нему нанесли удар.

«Вряд ли бы Зеленский разместил оружие на своих складах "Квартала 95". ВСУ пользуются сомнительными ракетами, поэтому обломки падают и по жилым домам, и по складам рядом с ними», — добавил экс-депутат.
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