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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Украина горит, Драпатый проигрывает: РФ уничтожает потенциал ВСУ

кадр из видео
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Российские военные продолжают систематическую работу по уничтожению тыловой инфраструктуры ВСУ, лишая противника возможности получать вооружение, боеприпасы и многое другое. Серия ударов за минувшие сутки была нанесена по важным объектам в Одесской и Днепропетровской областях, а также в Запорожье. 

«Уничтожение тыловых подразделений и складских логистических комплексов ВСУ является первоочередной задачей российских Вооружённых сил, с которой они справляются на сегодняшний день блестяще. На этом фоне у Драпатого складывается явно проигрышная ситуация. Это очевидно, и все его попытки организовать сопротивление разбиваются о невозможность этого сделать ввиду отсутствия тылового обеспечения», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, единственный вариант для Зеленского в сложившейся ситуации — садиться за стол переговоров.

«У киевского режима не остаётся альтернативы, кроме как в ближайшее время сесть за стол переговоров, если Зеленский хочет сохранить остатки украинского государства. При этом НАТО делает всё возможное, чтобы продлить агонию киевского режима», — сказал он.

Иванников обратил внимание на то, что Зеленский пытается не замечать уничтожение тыловых подразделений и логистических комплексов.

«Это свидетельствует о том, что он самоустранился от проблем ВСУ и осуществляет помощь только своими пропагандистскими высказываниями. Делать реальные шаги к миру Зеленский не собирается», — резюмировал военный эксперт.
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