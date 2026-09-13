Ударили в сердце Киева за атаки на РФ: главная новость СВО 13 сентября

Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали 15 российских регионов. В Нижнекамске в результате атаки БПЛА погибли два человека, шесть мирных граждан получили ранения. На одном из предприятий начался пожар. В Славянском районе Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на предприятии, поврежден газопровод.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов объяснил, откуда ВСУ запускают дроны для ударов по российским регионам.

«Дроны для ударов по дальним регионам запускают максимально близко к российской границе. Это Черниговская, Сумская области, если удар планируется на север нашей страны. Если на восток — то Сумская, Харьковская и в настоящий момент Днепропетровская области, которые расположены ближе всего к нашим восточным регионам. Эти площадки используются также для атак на Поволжье и Урал, пытаются дотянуться до Западной Сибири», — объяснил эксперт.

По словам Анпилогова, для атаки на Кубань противник мог использовать два маршрута для запуска беспилотников.

«Кубань — это южное направление. Есть достаточно сложный маршрут запусков дронов ВСУ через юг Запорожской области и через Херсонскую область. Нужно также рассматривать вариант маршрута, где для запуска используется Одесса и включается фактор Чёрного моря. В этом случае дроны выходят в район Анапы, затем перелетают через прибрежную невысокую гряду холмов и идут уже на Кубань. Если посмотреть статистику, то в основном противник использует маршрут через Чёрное море, потому что вариант через юг Херсонской и Запорожской областей серьёзно прикрыт нашими полевыми ПВО, там прорыв дронов осуществить труднее», — уточнил Анпилогов.

Военный эксперт подчеркнул, что эти атаки не останутся без ответа.

«Украина явно переходит крайне опасную черту, нанося удары по нашим городам, из-за чего погибают мирные жители. Ответ будет жестким. Это будут удары по украинским оперативным и стратегическим тылам, самым болезненным точкам: по экономике, ВПК, военной логистике, по топливно-энергетической системе, обеспечивающей нужды ВСУ», — сказал он.

Анпилогов поделился мнением, что, атакуя российские города, Украина «напрашивается на расширение буферной зоны». Он объяснил, что обширная зона безопасности даст возможность осуществлять перехват и контроль за противником.