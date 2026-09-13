Удар ВСУ по Кубани: есть раненые, повреждены газопровод, дома, поликлиника

Ночью Славянск-на-Кубани пережил массированную атаку украинских беспилотников. Экстренные службы занимаются ликвидацией возгорания на одном из городских предприятий. Жителям рекомендовано оставаться дома и воздержаться от прогулок.
В Славянске-на-Кубани ранен один человек
После атаки ВСУ на территории одного из предприятий в Славянске-на-Кубани начался пожар. Обломками БПЛА поврежден газопровод в частном секторе, сообщили в оперативном штабе региона.
Кроме того, повреждены четыре домовладения и поликлиника.
По предварительной информации ранения получил один человек, ему оказали амбулаторную помощь. На местах работают оперативные и специальные службы
Отключение света в Славянском районе
Первые сообщения об ударах начали поступать ближе к полуночи. В Единой дежурно-диспетчерской службе Славянского района в 23:24 сообщили о заходе группы БПЛА со стороны Азовского моря.
В 02:07 в ЕДДС сообщили об отключении электроэнергии в Славянском районе.
«Щорса — Пролетарская, Дружбы народов — Юных коммунаров: отключение электроэнергии», — сообщило ведомство в мессенджере «Макс».
После также сообщалось об отключении света на нескольких городских улицах.
«Отключение электроэнергии: Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская-Победы, ул. Вокзальная-Ленина — отключение электроэнергии», — сказано в сообщении.
Энергоснабжение города было восстановлено к утру.
«Наблюдаются адресные отключения. Аварийные бригады занимаются восстановлением», — заявили в ЕДДС в 09:07.
Ликвидация пожара на заводе
Утром также стало известно о том, что экстренные службы в Славянском районе занимаются локализацией возгорания на заводе.
«Все силы и средства, в том числе и дополнительные, находятся на месте возгорания», — сообщили в ЕДДС.
Гражданам рекомендовали воздержаться от прогулки по улице, особенно с детьми.
«Дым выдвигается в сторону города, поэтому приготовьте мокрые тряпки, положите их внизу дверей, держите окна закрытыми для того, чтобы запах не заходил в ваше жилье», — добавили в ведомстве.
Средства ПВО за ночь уничтожили 389 украинских дронов
Российские средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 389 украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны России.
Угроза БПЛА объявлялась в Татарстане, Башкирии, Чувашии, Крыму, Краснодарском крае, а также в Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Пензенской и Ростовской областях.