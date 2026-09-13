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Удар ВСУ по Кубани: есть раненые, повреждены газопровод, дома, поликлиника

Сергей Бобылев / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Ночью Славянск-на-Кубани пережил массированную атаку украинских беспилотников. Экстренные службы занимаются ликвидацией возгорания на одном из городских предприятий. Жителям рекомендовано оставаться дома и воздержаться от прогулок.

В Славянске-на-Кубани ранен один человек

После атаки ВСУ на территории одного из предприятий в Славянске-на-Кубани начался пожар. Обломками БПЛА поврежден газопровод в частном секторе, сообщили в оперативном штабе региона.

Кроме того, повреждены четыре домовладения и поликлиника.

По предварительной информации ранения получил один человек, ему оказали амбулаторную помощь. На местах работают оперативные и специальные службы

Отключение света в Славянском районе

Первые сообщения об ударах начали поступать ближе к полуночи. В Единой дежурно-диспетчерской службе Славянского района в 23:24 сообщили о заходе группы БПЛА со стороны Азовского моря.

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В 02:07 в ЕДДС сообщили об отключении электроэнергии в Славянском районе.

«Щорса — Пролетарская, Дружбы народов — Юных коммунаров: отключение электроэнергии», — сообщило ведомство в мессенджере «Макс».

После также сообщалось об отключении света на нескольких городских улицах.

«Отключение электроэнергии: Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская-Победы, ул. Вокзальная-Ленина — отключение электроэнергии», — сказано в сообщении.

Энергоснабжение города было восстановлено к утру.

«Наблюдаются адресные отключения. Аварийные бригады занимаются восстановлением», — заявили в ЕДДС в 09:07.

Ликвидация пожара на заводе

Утром также стало известно о том, что экстренные службы в Славянском районе занимаются локализацией возгорания на заводе.

«Все силы и средства, в том числе и дополнительные, находятся на месте возгорания», — сообщили в ЕДДС.

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Гражданам рекомендовали воздержаться от прогулки по улице, особенно с детьми.

«Дым выдвигается в сторону города, поэтому приготовьте мокрые тряпки, положите их внизу дверей, держите окна закрытыми для того, чтобы запах не заходил в ваше жилье», — добавили в ведомстве.

Средства ПВО за ночь уничтожили 389 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 389 украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны России.

Угроза БПЛА объявлялась в Татарстане, Башкирии, Чувашии, Крыму, Краснодарском крае, а также в Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Пензенской и Ростовской областях.
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ОбществоСлавянск-на-КубаниБПЛАБеспилотникиДроныВСУ
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