Российские «Герани» нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины в Ильичевске, Измаиле, Тузлах, Сарате и Одессе. Клубы дыма подтвердили попадание по военным целям.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что так был дан ответ на государственный терроризм ВСУ, ударивших безэкипажными катерами по набережной Сочи.

«Российские военные провели плановые, систематические боевые действия по демилитаризации Украины. В нынешней ситуации это и ответ противнику за то, что ВСУ ударили безэкипажными катерами по набережной Сочи, за государственный терроризм», — подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что удары были нанесены по инфраструктурным военно-промышленным центрам. Эти пункты играют большую роль как в доставке военных грузов от партнеров Киева, так и в отправке зерна и других товаров на экспорт для получения средств на закупку вооружения.

«Изоляция Украины от моря продолжается. Деэскалация в этом регионе вряд ли будет. В ближайшее время мы будем бить, отрезая Украину от моря», — сказал он.

Матвийчук обратил внимание на то, что уже сейчас черноморские порты испытывают затруднения.

«Мы не только бьем по портовой инфраструктуре, подъездным путям, разгрузочным площадкам, мы полностью обесточиваем их. Они сегодня используют дизели, дизель-генераторы, потому что центральное электроснабжение практически для них уже недоступно. Наша цель — изолировать через эти разрушения порты Украины от моря. Тогда они перестанут осуществлять логистику, перестанут работать на погрузку, разгрузку, перестанут выполнять роль центров поступления. Во-первых, Киев лишится валюты за оплату этих услуг, во-вторых, мы полностью отрезаем ВСУ от поставок западного вооружения морем», — отметил он.

Удары «Гераней» по портам Одесской области — это не только плановая демилитаризация, но и прямой ответ на государственный терроризм ВСУ, атаковавших мирную набережную Сочи. Россия последовательно отрезает Украину от моря, лишая Киев и валютных поступлений, и поставок западного вооружения, и возможности наносить новые удары по гражданским объектам.