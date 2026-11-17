Короткие звуковые импульсы, поданные в определённые моменты глубокого сна, усилили движение спинномозговой жидкости у добровольцев, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института.

В эксперименте участвовали 14 человек. Исследователи использовали «розовый шум» — мягкий звук, напоминающий шелест листвы или отдалённый водопад. Алгоритм отслеживал электрическую активность мозга и выбирал момент для подачи импульсов продолжительностью 50 миллисекунд.

Звуки усиливали электрические сигналы мозга, не пробуждая участников. Это сопровождалось более интенсивными изменениями просвета сосудов и усилением волн спинномозговой жидкости.

Исследователям ещё предстоит проверить, помогает ли такая стимуляция эффективнее удалять белки, связанные с болезнью Альцгеймера. Авторы также планируют выяснить, может ли метод улучшить память и самочувствие людей с бессонницей.