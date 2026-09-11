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Учёные нашли в Финском заливе бактерии, ускоряющие рост минералов

NIAID / Flickr.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Микроорганизмы со дна Финского залива могут значительно ускорять образование железомарганцевых конкреций, выяснили специалисты МГУ, Института океанологии РАН и Института микробиологии РАН, сообщает RuNews24.

В поднятых со дна образцах учёные обнаружили сообщества бактерий, участвующих в окислении марганца и железа, а также в реакциях азотного и серного циклов.

По словам аспиранта МГУ Валерия Лисуна, на морском шельфе железомарганцевые конкреции могут расти в тысячи раз быстрее, чем в глубоководных районах. В Балтике их прирост способен достигать нескольких миллиметров за сто лет.

Бактерии не формируют минералы напрямую, но создают вокруг себя условия, при которых металлы осаждаются быстрее, выступая своеобразными катализаторами природного рудообразования.

В перспективе такие микроорганизмы могут использоваться для очистки морской воды и искусственного выращивания минералов, в том числе содержащих редкоземельные элементы. Однако условия, необходимые для управляемого воспроизведения этого процесса, учёным ещё предстоит определить.
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ОбществоученыебактерииминералыФинский залив
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