Ученые заметили необычные изменения формы Земли

Исследователи установили, что форма Земли постепенно меняется из-за перераспределения массы на планете. При этом твердая оболочка Земли становится менее сплюснутой у полюсов, тогда как ее гравитационная форма, напротив, приобретает большую степень сплюснутости. Результаты работы опубликованы в Journal of Geophysical Research: Solid Earth

Ученые из Университета Аристотеля в Салониках проанализировали данные глобальной сети спутниковых навигационных станций GNSS за период с 1997 по 2015 год. Они выяснили, что скорость подъема земной поверхности в полярных районах за это время почти удвоилась: с примерно 0,5 мм в год в конце 1990-х до около 1 мм в год к 2015 году.

Одной из причин процесса исследователи считают таяние ледников в Гренландии и Антарктиде. Освобожденная от ледовой нагрузки земная кора поднимается, а талая вода перемещается в океаны, усиливая нагрузку в других регионах.

В результате твердая оболочка планеты становится немного менее сплюснутой, тогда как перераспределение воды от полюсов к низким широтам приводит к обратному эффекту в ее гравитационной форме. При этом изменения настолько малы, что напрямую не отражаются на повседневной жизни людей.