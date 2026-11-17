Одна из вариаций генома, доставшаяся нынешнему человечеству в наследство от неандертальцев, способна, как выяснили специалисты, уменьшать вероятность возникновения шизофрении. Подтверждение этому содержится в научной работе, увидевшей свет на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Хьюго Зеберг и Сванте Пээбо, представляющие германский Институт эволюционной антропологии Общества Макса Планка, поначалу вовсе не ставили перед собой задачу выявить подобную взаимосвязь. Объектом их внимания стала затылочная доля — зона в заднем отделе мозга, которая обеспечивает переработку зрительных сведений. Учёные стремились понять, унаследованы ли от неандертальцев те генетические вариации, что определяют её величину.

В ходе исследования рассматривались четыре генетических варианта, которые ранее уже были описаны как имеющие отношение к объёму затылочной доли. Чтобы установить их неандертальские корни, эти варианты сопоставили с ДНК, извлечённой из останков пяти неандертальцев, и искали подтверждающие совпадения. Особо выделился один из четырёх: его присутствие зафиксировали во всех пяти геномах неандертальцев, а значит, он, по всей видимости, был от них получен.

Помимо этого, авторы проанализировали ДНК двух денисовцев — вымершей ветви древних людей, состоящей в тесном родстве с неандертальцами. Ни у одного из них данный вариант не выявили, и это служит дополнительным аргументом в пользу его неандертальского происхождения. По своей природе вариант является делецией четырёх нуклеотидов — она расположена в участке ДНК на 14-й хромосоме, по соседству с геном DAAM1, который участвует в формировании мозга.

Для выяснения того, какое действие производит этот вариант, учёные привлекли уже имеющиеся генетические и нейровизуализационные данные. Выяснилось, что каждая его копия сопряжена с сокращением объёма затылочной доли приблизительно на 0,85 кубического сантиметра, а при наличии двух копий — примерно на 1,7 кубического сантиметра. Однако исследователи наткнулись и на неожиданное: вариант оказался связан с пониженной вероятностью появления шизофрении. Каждая копия уменьшала риск примерно на 5%, а у обладателей двух копий — примерно на 10%.

Поскольку вариант соотносится со строением мозга, учёные дополнительно проверили, есть ли у него связь с интеллектом и образовательным уровнем. Существенной зависимости при этом выявлено не было.

«Эти результаты предостерегают от того, чтобы приравнивать размер области мозга к когнитивным способностям», — отмечают авторы.