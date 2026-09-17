Ученые впервые за более чем 100 лет открыли новый вид дикой кошки

Ученые открыли новый вид дикой кошки, его представители обитают в лесах Боливии (Южная Америка). Об этом пишет The Times of India, материал перевел aif.ru.

По данным издания, это стало первым за более чем 100 лет случаем, когда ныне живущий вид кошек был официально назван и описан. Исследователи назвали новый вид Leopardus tilcayo.

«Эта маленькая, стройная кошка достигает в длину около 46 сантиметров и весит примерно 1,4 килограмма, что делает ее меньше средней домашней кошки. У нее светло-коричневая шерсть, округлые уши и пятна неправильной формы по всему телу», — говорится в материале.

Отмечается, что, хотя ранее эта кошка не была известна науке, жители Боливии знали о ней на протяжении многих поколений.

Ранее сообщалось, что ученые открыли новый вид бизонов по находкам из крымской пещеры Таврида.