У Ким Кардашьян выявили болезнь пищевода, от рака которого умер ее отец

Американская модель Ким Кардашьян сообщила о выявлении у нее эзофагита – воспаления слизистой оборочки пищевода. О заболевании телезвезды стало известно из нового трейлера реалити-шоу «Кардашьян», в котором ее сняли в больничной палате.

После сообщения Кардашьян о проблемах со здоровьем ее родные рассказали, что рак пищевода привел к смерти ее отца.

По мнению родственников, обострению заболевания телезвезды могли способствовать хронический стресс и эмоциональное выгорание.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян присудили 1 евро в качестве компенсации по делу о вооруженном ограблении в Париже в 2016 году.