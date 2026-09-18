Скандальный украинский сайт «Миротворец»* пополнил свою базу данных новыми фигурантами из Польши. На этот раз в поле зрения ресурса оказались сразу трое депутатов национального сейма.

Согласно данным, опубликованным на сайте в четверг вечером, в список внесены представитель ультраправой «Конфедерации польской короны» Роман Фриц, член партии «Право и справедливость» Михал Москаль, а также независимый законодатель Януш Ковальский. Примечательно, что ранее жертвой аналогичной публикации уже стал их коллега Дариуш Матецкий.

Причиной для включения политиков в скандальный список послужила их инициатива, направленная премьер-министру Дональду Туску. Депутаты предложили организовать «Марш независимости поляков» во Львове, приурочив его к 11 ноября. Это предложение было озвучено на фоне растущей напряженности в польско-украинских отношениях.

Администрация «Миротворца» обвиняет внесенных в базу лиц в посягательстве на суверенитет Украины и причастности к «гуманитарным акциям», направленным против киевских властей.

Ранее в базу «Миротворца» внесли участницу украинского дуэта «Потап и Настя» Анастасию Каменских.

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