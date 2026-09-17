Тело погибшего у берегов Дубая российского моряка вернут на родину

Тело российского моряка, скончавшегося в акватории Дубая, будет отправлено на родину. Об этом проинформировали в генеральном консульстве РФ в Дубае.

В настоящее время выполняются все требуемые формальности, по итогам которых останки россиянина будут переданы для транспортировки в Россию.

Дипломатическое ведомство поддерживает непрерывную связь с профильными структурами ОАЭ, руководством судоходной компании, а также с близкими погибшего моряка для оперативного решения всех организационных вопросов.

Ранее стало известно, что у берегов Дубая пропал без вести российский моряк после повреждения судна.