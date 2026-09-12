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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Тайный женский спецназ Зеленского: раскрыто, как ВСУ вербует новых боевиков

соцсети
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Десятки однотипных страниц латиноамериканских наемниц ВСУ обнаружили пользователи соцсетей. С фото улыбаются симпатичные латиноамериканки в военной форме на фоне флагов и вымпелов ВСУ, а в комментариях отмечено, где они проходят службу.

В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл тайну женского «спецназа» Зеленского.

«Киевский режим использует всевозможные средства, в том числе социальные сети, чтобы заманить иностранных наемников. Их специалисты создают фейковые страницы, которые якобы принадлежат привлекательным внешне женщинам, служащим в ВСУ. Эти персонажи рассказывают о том, что получают высокие гонорары за свою службу и не подвергаются опасности. Это ловушка как для мужчин, так и для женщин, которая используется киевскими преступниками. Те же колумбийцы или другие иностранцы, соглашаясь подписать контракт с ВСУ, подписывают контракт со смертью, которая выглядит как эффектная модель», — объяснил он.

По словам Иванникова, сейчас действует целая индустрия, создающая фейковые аккаунты якобы боевичек ВСУ, которые заманивают иностранцев в украинскую армию.

«Это целая индустрия, оплачиваемая из бюджетов западных стран, созданная в Киеве, чтобы сформировать видимость высокого престижа службы в ВСУ, что там комфортно, высокая оплата и, вдобавок ко всему, можно познакомиться с женщинами модельной внешности. В большинстве случаев для создания аккаунтов используются отретушированные фото кинозвезд, моделей либо вовсе сгенерированные ИИ. С попавшимися на красивые картинки ведут переписку специально обученные профессионалы, которые обучены  пропагандистской работе и знают, как подвести человека к подписанию контракта», — сказал военный эксперт.

По словам Иванникова, методы с фейковыми страницами латиноамериканских красоток напоминают действия мошенников, выманивающих деньги у попавшихся на их уловки граждан.

«Это все напоминает мошеннические схемы, которые уже давно откатали украинские кол-центры. Сейчас они перепрофилируют свою деятельность с обмана пенсионеров на обман иностранцев, заманивают их в ВСУ и точно так же получают за каждого наемника выплаты», — добавил он.

Ранее Иванников рассказал, что в ВСУ заманивают женщин-заключенных, обещая им помилование и различные бонусы.
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