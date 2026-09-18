Лондон отправляет своих наемников на Украину для того, чтобы полностью подмять под себя ВСУ и в будущем получить определённые преференции для восстановления Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя гибель разведчика.

Напомним, британский майор разведки погиб на Украине в результате ДТП, утверждает Минобороны Соединенного Королевства. Погибшим оказался 40-летний майор Пол Уилкс.

«Для чего британские наемники находятся на Украине? Лондон, знаете, давно уже вынашивает определенную мысль. Во-первых, для них это соперничество с США, конкретно с ЦРУ. Во-вторых, Лондон пытается подгрести под себя полностью Вооружённые силы Украины и государственный аппарат управления для того, чтобы в будущем получить определённые преференции для восстановления Украины - это прибыль и управление этими территориями», — пояснил Матвийчук.

Также военный эксперт не исключил, что Лондон мог скрыть реальную причину гибели британского разведчика.

Британский журналист Колин Фриман ранее оценивал потери Лондона на Украине примерно в тысячу военных.