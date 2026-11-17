Таяние антарктического ледника Туэйтса может повысить глобальный уровень моря на 30 миллиметров к 2100 году — вдвое больше прежних оценок, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование в Nature Communications.

Учёные Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA пересмотрели описание участка, где ледник перестаёт опираться на дно. По их выводам, это протяжённая зона, в которую во время приливов проникает тёплая морская вода.

В обновлённую модель включили зону контакта шириной от двух до пяти километров. Используя спутниковые данные за 25 лет, исследователи смогли воспроизвести наблюдаемое ускорение таяния.

Прогноз учитывает уже происходящие процессы и не включает дополнительное потепление в будущем. Сейчас отступление ледника сдерживает подводное возвышение, однако, согласно моделированию, вероятность преодоления этого барьера к концу века составляет 60%.