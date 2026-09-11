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Священник Аксенов рассказал, с какими вопросами молодежь приходит в храм

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Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Молодые люди всё чаще приходят в храм не только за утешением, но и с вопросами о смысле жизни, долге, боли и сохранении внутренней опоры, рассказал Донецкому агентству новостей председатель Отдела по делам молодежи Донецкой епархии РПЦ Евгений Аксенов.

По словам священника, молодежь спрашивает, как справляться с переживаниями, молиться за близких, подготовиться к исповеди и причастию, а также как не озлобиться в сложных обстоятельствах.

«Меня радует, что последнее время это не поверхностные вопросы о земном, хотя, конечно, и таких хватает, но много вопросов про глубину», — отметил Аксенов.

Он добавил, что молодых людей волнуют темы долга, поиска смысла жизни и сохранения души. По его словам, в храме они ищут ответы на вопросы, которые не могут получить в других местах.

Аксенов также отметил, что для многих молодых людей церковь становится пространством доверия и безусловного принятия, где можно почувствовать себя в безопасности и немного отвлечься от внешнего давления.
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