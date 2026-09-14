Священник Аксенов назвал три шага молодёжи на пути к Богу

Личный поиск смысла, общение со священником и стремление задавать важные вопросы могут стать первыми шагами молодого человека к вере, рассказал Донецкому агентству новостей протоиерей Евгений Аксенов.

«Первое — личный поиск смысла, второе — общение со священником, третье — это вопросы: "Зачем? Почему? Кто так решил?"», — отметил он.

По словам Аксенова, священник может направить молодого человека, предложить ему необходимые инструменты, оставаться на связи и поддерживать.

При этом путь к Богу протоиерей назвал личным опытом каждого человека. Общие принципы и примеры могут помочь, однако пройти этот путь вместо самого человека священник не может.