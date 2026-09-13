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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Страшный сюрприз прибыл к дому Зеленского: главная новость СВО 13 сентября

Станислав Красильников / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

На родине Зеленского — в Кривом Роге — поражены три металлургических предприятия. Почему именно они стали целями прилетов, объяснил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Эксперт обратил внимание на то, что российские военные для ударов использовали «Герани» и «Бандероли».

«В основном сейчас используют реактивные “Герани” и “Бандероли”. Они продемонстрировали свою эффективность и взяли на себя часть целей, для поражения которых ранее использовались более дорогие боеприпасы. “Бандероли” обладают небольшим размером, они хуже аналогов обнаруживаются радиолокационными станциями, при этом они более маневренны. Они несут более 100 килограммов боевой нагрузки на высоких скоростях и могут уничтожать любые объекты, если они не закопаны на десятки метров под землю», — отметил эксперт.

Собеседник издания уточнил, что киевский режим давно использует металлургические предприятия для нужд ВСУ. Речь идет не только об их продукции, но и о территориях, на которых размещают объекты военного назначения.

«Когда называются в качестве объекта такие предприятия, как меткомбинат, нужно помнить, что подавляющее большинство промышленных площадок на этих объектах давно уже не используется по прямому назначению. Там располагаются многочисленные склады боеприпасов и вооружений, цеха по сборке беспилотников, производство каких-то простых комплектующих», — объяснил Онуфриенко.

Прилеты по предприятиям металлургического комплекса уничтожили замаскированные военные объекты противника и лишили ВСУ вооружений и боеприпасов. Без этих ресурсов украинская армия теряет боеспособность на передовой, что напрямую обеспечивает успешное продвижение российских войск.
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