Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны для атаки на Пензу

В ночь на 13 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 389 украинских беспилотников в российском воздушном пространстве. Три БПЛА были сбиты в Пензенской области.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов объяснил, что стартовые площадки для запуска беспилотников украинские боевики организовывают максимально близко к российской границе.

«Точка выбирается в зависимости от того, по какому направлению ВСУ планируют нанести удар дронами. Пенза — это восточное направление, соответственно, запуски были из самых восточных регионов Украины: Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей. Эти площадки используются также для атак на Поволжье и Урал, пытаются дотянуться до Западной Сибири», — сказал он.

Военный эксперт обратил внимание на то, из каких украинских областей ВСУ запускают беспилотники для атаки на другие российские регионы.

«Если брать Кавказ и Махачкалу, которую на днях атаковали, то тут речь идет о запусках с территории Одесской области. Противник использует фактор Чёрного моря, чтобы сократить путь до целей. Если рассматривать север, Санкт-Петербург, то это Черниговская, Сумская, Житомирская области. Де-факто украинская сторона уже использует пространство прибалтийских стран, а также прорывается через Польшу. В этом случае иногда используются западные области Украины, такие как Волынская, Ровенская, чтобы обеспечить запуск дронов через воздушное пространство европейских стран», — добавил Анпилогов.