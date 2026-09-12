Стало известно, откуда дроны атаковали Самарскую область

В Самарской области в ночь на 12 сентября был введен режим «Беспилотная опасность». Основной целью противника был Тольятти. Как сообщил глава города Илья Сухих, в результате атаки беспилотников повреждены несколько жилых многоэтажек, один человек госпитализирован. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил о попытке атаки на промышленные предприятия региона.

В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что противник мог запускать беспилотники из нескольких точек.

«Самару уже атаковали неоднократно. Полагаю, что тут возможны несколько вариантов. Противник запускает беспилотники со своей территории — это Сумы, Черниговская область. Эти дроны отвлекают и перегружают наши средства ПВО. И работают ДРГ, которые используют транспортные фуры, маскирующиеся под перевозку гражданских грузов», — сказал военный эксперт.

Всего минувшей ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 230 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.