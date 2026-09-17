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США направят миллиарды на новые ракеты для сдерживания Китая

pxhere.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Пентагон и Lockheed Martin договорились ускорить производство и поставки новой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-260 JATM, предназначенной для американских ВВС и ВМС. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на Bloomberg.

JATM разрабатывается как более современная система воздушного боя с увеличенной дальностью по сравнению с существующим вооружением и должна использоваться на нескольких типах американских боевых самолётов. Lockheed Martin сообщила, что ракета совместима в том числе с F-22 и F-35.

На программу планируется заметно увеличить финансирование. В проекте бюджета на 2027 финансовый год ВВС и ВМС США запросили около $2,9 млрд против $894 млн годом ранее, сообщал Bloomberg.

В публикациях Bloomberg развитие JATM связывают в том числе с задачей поддержания возможностей США в воздушном противостоянии с Китаем. При этом значительная часть технических характеристик ракеты остаётся закрытой.
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