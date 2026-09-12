О побеге иностранных наемников ВСУ из расположения на передовой из-за недовольства выплатами сообщил источник в силовых структурах РФ со ссылкой на показания пленного украинского военного. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что наемники ушли с оружием. Они могут захватить заложников, чтобы заставить киевский режим выплатить обещанное. По его словам, наемники превратились в мафиозную структуру, которая угрожает самому Зеленскому.

«Группа наёмников, которая оставила позиции, очевидно, собирается с силами, чтобы нанести удар по тем, кто их обманул, и получить свои деньги. Они прихватили с собой с передовой оружие, боеприпасы и в ближайшее время осуществят захват здания администрации в небольшом населенном пункте, скорее всего, городе. Свои деньги наёмники выбьют силой. Зеленскому ничего не останется, как заплатить обещанное», — сказал он.

Иванников подчеркнул, что сбежавшие с передовой иностранные наемники сбиваются в преступные формирования, создавая свою мафиозную структуру на Украине.

«Наёмники формируют устойчивые преступные группы, которые действуют не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Днепропетровске. Они формируют устойчивые банды, которые занимаются рэкетом, вымогательством, заказными убийствами. У них есть единый центр управления, то есть наёмники превратились на Украине в мафиозную структуру, сформировав определенное государство в государстве. В некоторых случаях они диктуют свои решения как командирам ВСУ, так и киевскому режиму, который явно их боится и не знает, что с ними можно сделать», — отметил военный эксперт.

По словам собеседника издания, принимая в ВСУ наемников со всего мира, киевский режим буквально наводнил свою страну преступниками с солидным уголовным прошлым, поставив под угрозу не только мирное население, но и свою власть.

«Все идет к тому, что наемники могут устроить переворот на Украине. Это уже не разрозненные группы, а вполне устойчивые преступные сообщества, которые сформировались по национальному признаку, — это очень сплочённые группы с боевым опытом и обидой на украинскую власть. Они представляют для нацистов в Киеве серьёзную угрозу», — объяснил он.

Иванников объяснил, что со своей стороны командование ВСУ идет на крайние меры для предотвращения побегов наемников и формирования преступных группировок.

«Новый командующий Драпатый издал секретный приказ, который позволяет уничтожать иностранных наёмников в случае, если их заподозрили в том, что они хотят покинуть линию боевого соприкосновения и пойти в тыл. Этот приказ не соответствует правилам и обычаям боевых действий, но киевский режим регулярно нарушает все существующие нормы», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что командирам дано указание убивать наемников при малейшем неповиновении. Тела иностранцев уничтожаются. Иванников объяснил, что киевскому режиму выгодно объявлять их без вести пропавшими или вовсе ушедшими в самоволку, поскольку в этом случае они освобождаются от выплат родственникам.

«Тела убитых наемников кремируют: их бросают в подвалах зданий и там сжигают. Приехавшие на Украину на “сафари” и за легкие деньги иностранцы буквально исчезают без следа», — резюмировал он.

Таким образом, наемники, которых Киев сам зазывал со всего мира ради легких денег, превратились в неуправляемую мафиозную силу, диктующую условия ВСУ и угрожающую самому Зеленскому. Секретные приказы об уничтожении и кремация тел лишь подтверждают: киевский режим не контролирует тех, кого вооружил.